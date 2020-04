FC Nantes – Coronavirus : bientôt des masques aux couleurs du FCN ?

true

Le FC Nantes se met à la page et travaille à l’heure actuelle sur la production de masques pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

L’heure est grave. En France, la pandémie de coronavirus recule mais encore pas assez pour que la population ne puisse sortir le nez dehors sans craindre pour sa santé. Si Emmanuel Macron a donné la date du 11 mai pour un déconfinement progressif, le port du masque au quotidien pourrait être décrété au cours des prochaines annonces du gouvernement. Certains clubs de Ligue 1 l’ont bien compris. À l’image de la NBA et du Rapid Vienne en Autriche, le FC Nantes travaillerait ainsi à l’élaboration de masques de protection aux couleurs de la Maison Jaune et à destination des supporters.

« Dans les semaines, les mois et les années à venir, le masque de protection pourrait bien se démocratiser et surtout s’installer dans la société à l’image de ce qui se passe en Asie par exemple, souligne sur le site Foot Pack Mehdy Bahloul, chargé du Merchandising et du e-commerce au FC Nantes. La possibilité de pré-commande pourrait arriver rapidement pour une livraison des produits au début du mois de juin. »

Une livraison dès le début du mois de juin ?

S’il reste encore quelques détails à finaliser, cette offre devrait se porter sur des produits en tissu, lavables et réutilisables dont la vente serait là encore organisée en soutien à une ou plusieurs associations locales. « Les masques FC Nantes pourraient être vendus à l’unité ou par lots de 3 afin de pallier justement à cette notion de réutilisation du masque », conclut le site.