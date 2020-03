FC Nantes – coronavirus : cette menace qui guette les Canaris

true

Cyril Moine, préparateur physique du FC Nantes et de l’équipe de France de football, est en interview ce lundi dans Ouest-France. Il évoque la pause liée à l’épidémie de coronavirus et ses risques pour les joueurs. « Un sportif de haut niveau ne s’arrête pas. Il ne faut pas, explique-t-il. Le but du jeu est de se maintenir en condition en ayant au minimum une activité. Pour les sports collectifs, c’est à la fois un travail d’endurance et de course en intensité sous forme d’intermittent, de musculation pour entretenir l’aspect cardiovasculaire, histoire qu’il n’y ait pas « de fonte musculaire », c’est ça la problématique. Pour les sportifs individuels, en fonction qu’ils soient à dominante force ou endurance, toujours maintenir leurs caractéristiques d’entraînement. »

Selon le préparation physique, les risques concernent surtout un relâchement psychologique. « Sportif de haut niveau, c’est un état d’esprit. On parle de gens qui ont du caractère, qui ont réussi et qui savent par conséquent ce que signifie entretenir son corps, même s’il existe toujours des exceptions. Le gros problème peut s’avérer le décrochage psychologique, c’est d’ailleurs pour ça que nous souhaitons les maintenir avec nous au FC Nantes. Rester chez soi, ça va cinq minutes. Il n’y a rien de plus compliqué à gérer psychologiquement que lorsque tu n’as pas de deadline. C’est celui qui saura faire preuve de plus de sérieux, d’application dans son hygiène de vie et de maintien de ses entraînements qui arrivera en meilleure condition le jour où ça repartira. Si tu te laisses aller, que tu t’entraînes un jour sur deux, et que tu prends des kilos, ça va être compliqué pour remettre la machine en route… »