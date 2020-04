FC Nantes – Coronavirus : le cri d’alarme redouble chez les Canaris

true

Cyril Moine, préparateur physique du FC Nantes, craint vraiment que ses joueurs soient sur un contre-coup difficile à supporter si le championnat doit reprendre.

On n’a jamais autant entendu Cyril Moine. Aussi discret qu’efficace, le préparateur physique du FC Nantes et de l’équipe de France multiplie les sorties pour expliquer comment il drive les Canaris pendant cette période de confinement. Depuis le début de celle-ci, mi-mars, Moine en est quand même déjà à sa troisième. Plus inquiétant, la deuxième en trois jours. La raison ?

« Pour moi la plus grosse problématique était l’impact psychologique, a-t-il soufflé dimanche soir au micro de RMC Sport. Au début du confinement les joueurs partaient presque en ‘vacances’ dans leur tête, mais ils ont vite compris que ce n’était pas le cas, ils ont réalisé que le confinement est quelque chose de difficile à supporter. J’ai des retours de joueurs qui ont de plus en plus de mal, qui ont aussi des difficultés à trouver des moyens de s’entraîner à l’extérieur, et qui commencent donc à travailler à l’intérieur. »

Le Monsieur Muscles du FC Nantes a encore filé la métaphore animale pour exprimer ses craintes. « La problématique sera la même dans tous les clubs. On partira sur un pied d’égalité. Psychologiquement on va être heureux de retrouver le terrain, on va libérer des fauves qui étaient en cage, a-t-il poursuivi. Il faudra être prudent dans la gestion des entrainements pour éviter que tout le monde se mette dans le rouge et que ça pète de partout, prévient Cyril Moine. Il faudra être bon sur la gestion des entrainements et ne pas tout faire d’un coup. »