FC Nantes – Coronavirus : le médecin du FCN rassure sur l’état des joueurs 

Georges Riaud, médecin de l’effectif professionnel du FC Nantes depuis 1998, s’est exprimé sur la pandémie de coronavirus qui touche actuellement la planète.

Christian Gourcuff est disert en ces temps de crise. L’entraîneur du FC Nantes, après avoir expliqué qu’il profitait de cette période de confinement pour avancer sur le mercato, s’est rangé au côté d’André Villas-Boas concernant la mise en place d’un calendrier décalé la saison prochaine.

Le coach des Canaris a aussi dit qu’il ne lâchait pas ses joueurs et restait très attentif à leurs travaux à leur domicile. Le Breton est bien aidé par Georges Riaud, docteur de l’effectif professionnel du FC Nantes depuis 1998 qui se veut rassurant sur l’état des troupes.

« Tout est programmé et ils suivent bien le planning mis en place par Cyril Moine, rassure-t-il sur le site officiel du FCN. Avec les montres connectées, ils sont très bien suivis. De mon côté et avec le staff médical, nous sommes quotidiennement en contact avec eux. On peut aussi voir, avec les rapports réalisés par Nicolas-Pierre Bernot, l’un des kinésithérapeutes du Club, si un joueur est fatigué, s’il dort bien, etc… »