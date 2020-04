FC Nantes – Coronavirus : les propositions anti-crise de Gourcuff prennent du poids

true

En proposant un calendrier décalé et en s’élevant contre les hauts salaires dans le football, l’entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff a bien plu à Olivier Quint.

On n’a sans doute jamais autant entendu Christian Gourcuff. En pleine période de confinement liée à la crise sanitaire, l’entraîneur du FC Nantes a donné quelques pistes de réflexion pour enrayer ses effets. Notamment en ce qui concerne le calendrier à mettre en place la saison prochaine, en proposant un démarrage début 2021. L’idée, initiée par Jean-Pierre Rivère (OGC Nice) et André Villas-Boas (OM) a trouvé encore plus de poids dans la bouche de Gourcuff, plus expérimenté en Ligue 1.

Olivier Quint, ancien joueur du FC Nantes (2001-2006), a validé cette option. « Ce confinement marque un tournant. C’est le moment de se poser les bonnes questions, d’imaginer le football de demain, estime-t-il sur le site Nantessport.fr. D’abord, en termes de calendrier, je trouve la proposition de Gourcuff de décaler le coup d’envoi du prochain championnat au mois de février intéressante. Ce ne sera pas simple à mettre en application, car il faudrait composer dans ce cas de figure avec l’Euro, mais le débat mérite d’être posé. »

« C’est le moment de calmer cet emballement ! »

Autre débat posé par Gourcuff et validé par ce même Quint : l’inflation salariale des footballeurs. « Aujourd’hui, le football professionnel se trouve à un carrefour. Les décideurs vont vite devoir réajuster certaines choses qui ne peuvent plus durer. Je pense en priorité à la question des salaires, poursuit l’intéressé. Ces dernières saisons, on a assisté à une inflation parfois incroyable, jusqu’à arriver au point de rupture. Pour que les projets des clubs puissent tenir le coup, il va falloir réduire la voilure, c’est le moment de calmer cet emballement ! »