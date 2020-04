FC Nantes : Daniel Riolo répond à ceux qui chouinent pour la reprise

true

Daniel Riolo ne veut pas entendre qui que ce soit se plaindre en cas de reprise prochaine du championnat. Le préparateur du FC Nantes Cyril moine pourrait se sentir visé…

On n’a jamais autant entendu Cyril Moine. Aussi discret qu’efficace, le préparateur physique du FC Nantes et de l’équipe de France multiplie les sorties pour expliquer comment il drive les Canaris pendant cette période particulière de confinement.

« Pour moi la plus grosse problématique était l’impact psychologique, a-t-il soufflé dimanche soir au micro de RMC Sport. Au début du confinement les joueurs partaient presque en ‘vacances’ dans leur tête, mais ils ont vite compris que ce n’était pas le cas, ils ont réalisé que le confinement est quelque chose de difficile à supporter. J’ai des retours de joueurs qui ont de plus en plus de mal, qui ont aussi des difficultés à trouver des moyens de s’entraîner à l’extérieur, et qui commencent donc à travailler à l’intérieur. »

De belles aventures ou des regrets ? Cinquième épisode du programme d’enseignement du FC Nantes 👨‍🏫 🎞 𝑁𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑙’𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒 pic.twitter.com/gxeXlNT6Tp — FC Nantes (@FCNantes) April 5, 2020

Daniel Riolo ne veut plus entendre ce genre de discours. Les doléances, c’est terminé. Si le jeu doit reprendre, ce sera une chance unique pour tous les clubs de L1. Et rien d’autre.

« J’entends beaucoup parler de l’éventuelle réathlétisation, et du temps qu’il faudrait avant une reprise. Quand je lis l’interview de Carlo Ancelotti, on lui parle de ça, et le mec de façon très pragmatique explique qu’il ne faut pas chouiner parce que tout le monde sera au même stade, tout le monde sera dans la me*** ou pas prêt, qu’on va arrêter de chouiner parce que si ça doit se faire en 15 jours, ça se fera en 15 jours, a soufflé Riolo au micro de RMC Sport. Moi ça fait une semaine qu’on parle de ce truc-là, et j’entends tout le temps que ce n’est pas possible en tant de jours, etc… Je trouve qu’on se plaint quand même beaucoup. S’il faut que les mecs soient prêts au bout d’une semaine, ils seront prêts au bout d’une semaine. Tout le monde sera au même point. Et Carlo Ancelotti a rajouté : ‘on s’entrainera en jouant’. Bah voilà… »