FC Nantes : de la suffisance chez les Canaris ? Gourcuff ne nie pas…

true

Présent en conférence de presse ce jeudi, à 48h du match à Marseille, Christian Gourcuff n’a pas versé une seule seconde dans la langue de bois. Au contraire, alors qu’un journaliste lui demandait si ses troupes n’avaient pas fait preuve de suffisance après leur série de résultats positifs, l’entraîneur du FC Nantes n’a pas cherché à cacher la vérité…

« Ma communication est celle-là : je ne dirais jamais l’inverse de ce que je pense. C’est clair. Et après le match de Metz, je n’ai attaqué personne. Et les joueurs auxquels je faisais allusion ont été informés puisqu’en j’ai parlé avec eux. Si effectivement le rendu est celui de samedi, c’est ma responsabilité puisque j’ai placé les joueurs sur le terrain. Ensuite, on se dit les choses et on avance. »

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

« Mais il est hors de question de ne pas se dire la vérité. Maintenant, c’est comme ça. Je suis derrière les joueurs et je suis là pour aider les joueurs et le FC Nantes, afin qu’on retrouve un niveau intéressant et qu’on fasse des matches plus plaisants que celui de samedi. Désormais, il faut prendre des points. C’est important. »