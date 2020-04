FC Nantes : De nouvelles lourdes accusations contre Kita et sa gestion

true

Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, le journaliste Romain Molina a pointé les méthodes « abominables » du FC Nantes de Waldemar Kita.

Les supporters du FC Nantes découvrent ce week-end une vidéo qui évoque la gestion de Waldemar Kita en des termes fort peu élogieux. Celle-ci émane de Romain Molina, journaliste basé en Espagne, spécialiste des « dessous » du foot, qui épingle la façon dont le FCN est géré. « Kita, c’est franchement n’importe quoi, affirme-t-il. J’ai pas de mots. C’est tellement sale Nantes, pourtant c’est un club magnifique ».

@Romain_Molina à propos du #FCNantes : les magouilles des Kita, la collecte pour Denoueix, Mogi Bayat 😔…

Il faut que tout #Nantes voit ça la #TeamFCN

Après avoir loué la générosité des supporters canaris, Molina n’ y est pas allé de main morte… « Kita, je rappelle que Lausanne a fait faillite avec lui. Il a flingué Nantes. Les méthodes sont abominables. » Et à lui de citer l’exemple des agents Mogi Bayat et Bakari Sanogo… « Bayat et Sanogo, les deux agents qui contrôlent le club, trouvent le moyen de ramener des joueurs moyens. Je ne sais pas comment ils font mais c’est de l’art. C’est très très fort. »