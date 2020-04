FC Nantes : de Suaudeau à Messi, Gourcuff évoque ses inspirations

true

L’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, a listé les hommes l’ayant influencé au niveau du jeu. On retrouve Jean-Claude Suaudeau et Lionel Messi.

Dans une interview accordée au site de la LFP, l’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, a évoqué tous ceux qui l’ont fasciné par la qualité du jeu qu’ils ont développé. Sans surprise, on retrouve le glorieux ancien coach des Canaris Jean-Claude Suaudeau mais aussi le Barça de Johan Cruyff et son successeur, celui de Pep Guardiola et Lionel Messi.

« Le FC Nantes a toujours été une source d’inspiration. J’ai moins connu Arribas mais, évidemment, Jean-Claude Suaudeau et Raynald Denoueix, que je connais mieux, sont des personnes avec qui je partage beaucoup de choses sur le plan de la sensibilité. Il y a également eu l’Ajax, qui a traversé les décennies avec un style qui a évolué mais qui a toujours été intéressant même si c’était plus physique, davantage axé sur l’engagement, la dimension athlétique. »

« Plus près de nous, il y a le Barça bien sûr, avec une idée de foot initiée par Johan Cruyff. Je ne sais pas si c’était très formalisé dans l’entraînement mais c’est quelqu’un que j’ai toujours trouvé très intéressant à écouter. Et le jeu de son Barça, c’était quelque chose… Il y a vraiment eu une idée sur la durée. C’est lui qui a donné l’impulsion mais, vers 2010, avec Xavi, Iniesta et Messi, le Barça, c’était exceptionnel. Il y a eu deux ans où le Barça a amené le foot à un niveau qui n’avait jamais été atteint. C’était un régal. »