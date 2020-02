FC Nantes : Dennis Appiah fixe la priorité du match contre le FC Metz

true

Au ralenti depuis le début de l’année, le FC Nantes a glissé au classement alors qu’il rêvait d’Europe lors de la phase aller. Les Canaris ne se sont plus imposés depuis quatre matches et leur succès à Saint-Etienne (2-0) dans un Geoffroy-Guichard à huis clos. Ce soir, contre Metz à la Beaujoire, ils doivent renouer avec le succès.

Leur latéral droit, Dennis Appiah, a d’ailleurs expliqué en conférence de presse qu’un éventuel redressement passerait pas des performances à Louis-Fonteneau : « Pour faire une bonne saison, le plus important est de prendre des points à domicile ».

« On l’a bien fait en début de saison. On le fait un peu moins bien là. Il faut donc vite retrouver la victoire devant nos supporters et dans ce stade que l’on aime bien. Il n’est pas possible de continuer à perdre à domicile. C’est difficile d’aller chercher des points à l’extérieur. On arrive à le faire mais il faut gagner d’abord chez nous et y être solide. »