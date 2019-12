FC Nantes – Mercato : départs, arrivées… Gourcuff ouvre enfin les vannes !

true

Pas très fan du sujet, l’entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff a pourtant fait un point complet sur le mercato hivernal dans L’Équipe. Morceaux choisis.

Gourcuff a-t-il changé son fusil d’épaule ?

Le problème de ce mercato, c’est la disponibilité des joueurs. Le recrutement est toujours difficile, il doit être en adéquation avec les desideratas techniques et les possibilités financières, ce qui est de plus en plus complexe. Mais il ne faut pas non plus négliger cette fenêtre, même si je n’y crois pas trop. Je ne vois pas comment on pourrait transformer l’équipe.

Soutenir ou concurrencer Kalifa Coulibaly ?

Les deux. Dans la mesure où il est là, on a intérêt à mettre tout en œuvre pour essayer de tirer le meilleur de lui. À nous de voir si on peut trouver des solutions.

Quel(s) poste(s) à renforcer cet hiver ?

Le départ de Lima et la blessure de Fabio ont diminué les postes de latéraux. Celle de Charles Traoré a aussi eu une influence sur les résultats. Si on peut se sécuriser dans ce secteur-là, on le fera. Parce qu’on a un manque quantitatif.

Des départs en janvier 2020 ?

Certains joueurs peuvent souhaiter nous quitter. Il n’y en a pas à ce que je sache pour l’instant. Mais j’ai toujours pris un peu de recul par rapport à ça. S’il y a un départ, il faudra que le club y trouve son compte.