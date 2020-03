FC Nantes : des Canaris à l’honneur, surtout depuis qu’ils sont confinés…

true

Le FC Nantes, au travers d’une vidéo, a remis au goût du jour les plus beaux gestes de la première partie de saison. Utile en temps de coronavirus.

Au FC Nantes, comme ailleurs, on tente d’occuper le temps et…les réseaux sociaux. Et ce n’est pas la plus mauvaise idée, loin de là, qu’ont eu les responsables nantais en décidant de (re)mettre au goût du jour les plus beaux gestes de la première partie de saison.

Au travers d’un tweet, et d’une vidéo, il est donc possible de (re)voir ce qu’il s’est fait de mieux chez les joueurs de Christian Gourcuff avant que l’épidémie de coronavirus mette un terme (temporaire ?) à la saison. Louza, Touré, Bamba, Pallois et on en passe, tous sont présents dans le message adressé aux supporters.

Le FC Nantes qui, au fond, a bien raison : ses footballeurs nous manquent. Et on ne sait toujours pas jusqu’à quand…