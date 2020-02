FC Nantes : Diego Carlos ne regrette pas du tout la Ligue 1

true

Transféré l’été dernier du FC Nantes au FC Séville pour 15 M€, Diego Carlos (26 ans) s’est vite imposé comme l’un des tous meilleurs défenseurs centraux de Liga. Des débuts remarqués qui ont d’ailleurs séduits de nombreux très grands clubs, certains étant déjà prêts à s’affranchir de sa clause libératoire dès l’été 2020.

Star en Espagne, le Brésilien a accordé un long entretien à « Marca », évoquant notamment son avenir : « Je n’aime pas penser à autre chose. Rien n’est vrai pour moi tant que les choses ne sont pas signées. Ma seule pensée va à Séville et je vais continuer à me battre jusqu’à la fin de la saison ».

La Liga, un jeu qui lui correspond plus

Invité à évoquer ses expériences brésiliennes, portugaises et françaises, Diego Carlos a également jugé la Liga espagnole… Reconnaissant qu’elle était largement plus plaisante que la Ligue 1 française pour lui : « Dans tous les pays où j’ai joué, dans toutes les ligues, pour moi, l’Espagnole est la meilleure. Toutes les équipes ont de la qualité, de bons joueurs, et il faut beaucoup de patience pour atteindre l’objectif, beaucoup de passes et j’adore ça. Dans d’autres ligues, le jeu se fait plus direct et c’est plus compliqué pour les défenseurs ».