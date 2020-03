FC Nantes : Djidji lance un signal d’alerte sur le coronavirus depuis Turin

true

La France a semble-t-il enfin pris la mesure de la gravité du coronavirus. Ce week-end, le gouvernement a décrété le stade 3 de l’état d’urgence pour imposer aux Français de rester confinés à leur domicile. L’hypothèse d’un couvre-feu germe depuis quelques heures et pourrait voir le jour dès cette semaine.

Juste un petit message pour dire à mes amis français de pas bouger de chez eux,je suis en plein cœur de cette pandémie, à Turin on est tous confinés chez nous, juste on sort pour les courses avec masques et gants car ce sont des endroits confinés. — Koffi Djidji (@Kofkofff) March 15, 2020

En Italie, la pandémie a déjà touché une bonne partie de la population locale. Koffi Djidji (27 ans) peut en témoigner, lui qui vit désormais à Turin et qui est en plein cœur du phénomène. Investi d’une mission d’alerte au monde entier, l’ancien défenseur central du FC Nantes a pris son téléphone pour filmer ce qui se passait à l’heure actuelle dans les rues du centre-ville turinois.

Djidji fait ses courses avec masque et gants

« Juste un petit message pour dire à mes amis français de pas bouger de chez eux, je suis en plein cœur de cette pandémie, à Turin on est tous confinés chez nous, juste on sort pour les courses avec masques et gants car ce sont des endroits confinés », a-t-il lancé dimanche soir sur Twitter. Le constat est sans appel.