FC Nantes : Emond déjà parfaitement intégré dans le vestiaire ?

Le FC Nantes a dégainé le premier parmi les cadors du championnat de France. En recrutant Renaud Emond au Standard de Liège, les Canaris ont lancé un mercato hivernal qui pourrait encore être actif en défense. Franck Kita ne l’a pas caché : toutes les opportunités seront bonnes à prendre en janvier.

En attendant, l’arrivée de l’attaquant belge semble constituer une bonne pioche eu égard aux compliments qu’il a reçus depuis sa signature. Même Christian Gourcuff a salué ses qualités de finisseur et de bagarreur sur le terrain.

Emond connaît déjà un tiers de l’effectif du FC Nantes

Emond possède aussi un atout : une intégration qui s’annonce ultra-rapide. « Ça n’a pas du être compliqué pour Emond l’adaptation : il a certainement joué plusieurs fois contre Simon, Benavente, Appiah et Coulibaly, a été coéquipier et adversaire de Limbombe. Il connaît un tiers de l’effectif », glisse à raison Maxime Thomas, fondateur du site La Maison Jaune. Pour terminer, on ajoutera que la barrière de la langue ne sera également pas un frein à l’adaptation du Belge.