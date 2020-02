FC Nantes – FC Metz (0-0) : Christian Gourcuff n’épargne pas ses joueurs

true

C’est un Christian Gourcuff remonté qui s’est présenté devant la presse ce samedi soir, après le nul de son FC Nantes devant Metz (0-0). Un résultat tellement frustrant que Nicolas Pallois et Abdoulaye Touré ont été contraints d’aller s’expliquer au pied de la Brigade Loire. S’ils sont repartis sous les applaudissements, leur entraîneur, lui, n’a pas été tendre à leur égard.

« On ne peut pas parler de frustration tout le temps… c’était 90 minutes de souffrance. Il y a beaucoup d’insuffisances dans l’expression de notre jeu. La satisfaction, c’est de retrouver un axe défensif solide. Pour le reste, on ne peut pas se permettre d’être aussi détaché, statique… On s’est créé des occasions, mais individuelles, surtout par Moses Simon. »

« Il faut regarder les choses en face : on ne peut pas être dans ce registre. On avait pas mal de joueurs qui reprenaient. Il faut qu’on soit plus compétitifs. Il fallait 3 ou 4 touches pour sortir le ballon… Je l’ai vécu comme un calvaire. Je pense qu’on a eu l’ascendant dans le jeu, mais c’est une illusion. Il n’y avait pas de maîtrise. Il y a eu très peu d’enchaînements. On a montré autre chose en d’autres circonstances, à Rennes par exemple. »

« Ce n’est pas en cherchant des faux-fuyant qu’on avance »

« Tous les matches sont importants, il faut décupler l’engagement. Les raisons ? C’est difficile de généraliser. La défense centrale a été présente, par exemple. S’il y a autant de déchet dans notre jeu, c’est un manque de disponibilité. Ce n’est pas en cherchant des faux-fuyant qu’on avance. On va à Marseille, il ne faut pas répéter ça la semaine prochaine. »