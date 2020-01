FC Nantes : Franck Kita fixe un sujet tabou jusqu’à la fin du Mercato

true

Lancé sur la possible migration du centre d’entraînement hors de Nantes, Franck Kita a botté en touche en conférence de presse.

Présent en conférence de presse jeudi pour présenter l’attaquant belge Renaud Emond, Franck Kita a été lancé sur plusieurs dossiers du FC Nantes… Et pas seulement le Mercato. Le directeur général des Canaris a cependant souhaité éluder un sujet d’interrogations : le dossier autour du centre d’entraînement et du possible déménagement de la Jonelière à l’horizon 2021.

Lancé sur la rumeur selon lequelle le camp de base du FC Nantes allait être transféré à Pont-Saint-Martin, Franck Kita a botté en touche : « Si ça ne vous dérange pas, on parlera de ça après le Mercato. Aujourd’hui, on va rester dans le thème « transferts ». On parlera de ça après avec grand plaisir. Merci », a-t-il souri.

A ce sujet, le FC Nantes a décidé d’appliquer un silence radio tant que le compromis de ventes des terrains de la Maronnière n’est pas signé…