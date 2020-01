FC Nantes – Girondins (0-1) : 3 bonnes raisons de ne pas s’inquiéter pour Christian Gourcuff

true

Le FC Nantes a été battu ce soir à la Beaujoire par les Girondins de Bordeaux (0-1). Ça fait toujours mal de perdre le derby de l’Atlantique, surtout face à une équipe qui venait de perdre ses quatre derniers matches. Mais les raisons d’espérer existent pour l’entraîneur des Canaris, Christian Gourcuff.

Il n’y aura pas toujours un arbitre aussi peu inspiré

Ce soir, c’est Karim Abed qui était aussi du derby de l’Atlantique. Et si l’on ne peut pas dire qu’il est coutumier des erreurs, on peut cependant affirmer qu’il n’a pas été du tout inspiré ce soir. Notamment à la 53e minute, quand il a décidé d’exclure Andrei Girotto alors que le défenseur n’a pas touché Nicolas De Préville. Une erreur d’appréciation qui a eu de lourdes conséquences car, à dix, les Canaris n’auraient certainement pas craqué à la 81e minute…

Il n’y aura pas toujours autant d’émotion dans les tribunes

L’avant-match a été marqué par l’hommage à Emiliano Sala, disparu il y a un an. Un magnifique tifo avec le visage de l’attaquant argentin a accompagné les joueurs sur la pelouse, une minute de silence très émouvante a suivi. Difficile, dans ces circonstances, de se consacrer au terrain, surtout que de nombreux joueurs connaissaient Sala. Cela s’est notamment ressenti en première période, où il y a eu très peu d’occasions.

Il n’y aura pas toujours un adversaire aussi énervant en face

Le Bordeaux de Paulo Sousa, c’était ce soir l’antagonisme du football voulu par Christian Gourcuff. Du vice, de l’impact, pas de jeu et beaucoup d’opportunisme. Les Aquitains restaient sur quatre défaites d’affilée en L1 et une humiliation en Coupe de France à Pau (2-3 a.p.). Ils étaient donc d’abord venus pour mettre des coups et défendre leur but. Et puis, après l’égalisation, tels des vautours, ils ont voulu profiter de l’aubaine. Ça a marché, au grand dam des Canaris. Mais ce ne sera pas tous les week-ends comme ça pour le FC Nantes…