FC Nantes, Girondins : Christian Gourcuff accusé d’avoir plombé la carrière de son fils !

C’est un sacré pavé dans la mare que Lionel Charbonnier dans l’After Foot sur RMC ! Invité à commenter la carrière décevante Yoann Gourcuff, le champion du monde 98 a expliqué que son père, Christian, et ses sorties nocturnes en avaient été à l’origine. Et il ne s’agit pas d’une lubie de l’ex-gardien mais du résultat d’un échange avec son ancien coéquipier à Auxerre et chez les Bleus, Laurent Blanc, qui a dirigé le meneur de jeu aux Girondins de Bordeaux !

« Je le voyais comme un petit Zidane, avec une très très belle carrière. Je voyais sa gestuelle, sa technique, sa vista en mouvement. Il avait une main à la place du pied, comme Zizou parfois. Juste la gestuelle faisait qu’il embarquait le mec d’un côté. Ce qui l’a perdu, tout le monde dit : « C’est son physique ». Moi, je dirais c’est son mental et son entourage. »

« Je m’en étais entretenu avec Laurent Blanc, quand il était à Bordeaux, qui me disait qu’il y avait un souci avec le papa, qui est trop interventionniste. Il y a aussi eu les sorties et compagnies à Bordeaux avec Cavenaghi le soir, ça l’a perdu à Milan aussi. Il n’avait pas le mental assez fort pour affronter cette fosse aux lions. »