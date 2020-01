FC Nantes – Girondins : Costil, Koscielny, Briand… Gourcuff aime le Bordeaux de Sousa

true

Ce vendredi, Christian Gourcuff fera face à la presse pour évoquer le derby de l’Atlantique de dimanche opposant le FC Nantes aux Girondins de Bordeaux. Avant cela, le technicien breton était jeudi soir au micro de la radio bordelaise « ARL ». L’occasion d’évoquer en profondeur son adversaire. Un adversaire qu’il apprécie et qu’il craint.

Costil, Koscielny, Mexer, Briand… Ses chouchous à Bordeaux

Lancé sur le joueur qu’il redoute le plus aux Girondins, Christian Gourcuff a lâché le nom de Benoît Costil, gardien et capitaine du club au scapulaire. « Je connais bien Benoit. J’ai apprécié de travailler un an avec lui à Rennes, c’était trop peu, mais… A la fois comme joueur, comme personne, j’ai beaucoup d’affection pour lui. C’est toujours un plaisir de le revoir. C’est aussi un très bon gardien. Il y a Laurent Koscielny aussi que j’ai eu aussi à Lorient, Edson Mexer à Rennes. Jimmy Briand que je connais bien », énumère-t-il, se rappelant que le coréen Hwang avait fait très mal aux Canaris sur le match aller.

Le style Paulo Sousa lui plait

Lancé sur son homologue Paulo Sousa, l’entraîneur nantais a également eu quelques mots sympas à l’égard du Portugais : « Je ne le connais pas, je ne connais pas son travail, par contre, ce qui me plait, c’est qu’il y a une recherche d’un style très clair au niveau de l’organisation, du style de jeu, de la recherche… Ça, ça me plait bien. On n’est pas dans le pragmatisme qui est maintenant de mise un peu partout. C’est un entraineur qui a une personnalité, donc ça c’est déjà quelque chose qui me plait bien ».

Retranscription : Girondins4ever.