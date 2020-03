FC Nantes : Gourcuff a bien noté le coup de mou d’Abdoulaye Touré

true

Présent en conférence de presse ce jeudi, Abdoulaye Touré a évoqué le match entre le FC Nantes et le Nîmes Olympique qui se jouera dans un stade de la Beaujoire à huis clos. Une ambiance forcément pesante pour le capitaine des Canaris.

« Si on décide de jouer à huis clos, il faut arrêter »

« Ça m’embête par rapport aux supporters. Jouer sans leur soutien est une force en moins. Après je pense que si on décide de jouer à huis clos, il faut arrêter. On voit plusieurs matches suspendus ou reportés… Des compétitions à l’arrêt. On l’a bien lors du match du PSG contre Dortmund,, sans supporter, ça n’a pas le même goût. C’est désolant de ne pas voir de supporter mais quand il s’agit de questions de santé, on ne peut pas tricher », a fait savoir Touré, suite à ce huis clos imposé pour cause de coronavirus.

« Je dois travailler et redresser la barre »

Le milieu du FCN en a également profité pour évoquer sa mauvaise passe actuelle : « Il arrive, durant une carrière, de vivre des périodes moins bien. Il faut que je me remette en question, même si cette remise en question se fait tous les jours. Je dois travailler et redresser la barre. Est-ce physique ? C’est un tout. Ça peut être physique ou moral », a-t-il glissé. Abdoulaye Touré a d’ailleurs reconnu que Christian Gourcuff l’avait pris entre quatre yeux pour en parler : « Il a aussi perçu cette période de moins bien ».