FC Nantes : Gourcuff a déjà prévu son plan de bataille pour la reprise

Christian Gourcuff, l’entraîneur du FC Nantes, tente d’anticiper une éventuelle reprise à partir du 11 mai. Même si cela ne l’enchante guère.

La désormais fameuse date du 11 mai devrait marquer le début du déconfinement en France. Une date également importante pour les joueurs de Ligue 1 et du FC Nantes en particulier ? En tout cas, cette échéance est déjà anticipée chez les Canaris.

Dans des propos accordés à France Bleu, Christian Gourcuff explique comment un programme de reprise a déjà été envisagé à partir de cette date. « Ce qui est prévu, si le confinement prend bien fin au 11 mai, c’est une journée consacrée à des tests médicaux, des tests de dépistage du Covid sur les joueurs. Ensuite, il y aurait une reprise de l’entraînement, le lendemain, par petits groupes […] Il semblerait que l’on s’oriente vers ce fonctionnement comme l’ont fait les Allemands. Et puis, nous étudierons au bout de deux semaines, la possibilité de mettre à nouveau en place un entraînement collectif », explique Gourcuff.

Le technicien nantais sait néanmoins qu’il va marcher sur des œufs en terme de préparation. Notamment si la Ligue 1 reprend avec des matchs très rapprochés. « On a 30 joueurs dans le groupe, il faudra faire tourner l’effectif », s’inquiète Gourcuff qui, comme il l’a déjà dit publiquement, aurait souhaité un autre scénario. « J’aurais préféré qu’on arrête tout et qu’on reprenne quand la situation sanitaire serait redevenue normale. On peut s’interroger sur le bien fondé d’une reprise », souligne Gourcuff.