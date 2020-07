true

Si Christian Gourcuff a pu apprécier les premiers pas de ses recrues, l’entraîneur du FC Nantes a également mis en valeur des jeunes.

Forcément, lors des premiers matchs du FC Nantes durant cette intersaison, les performances des deux derniers arrivants, Jean-Charles Castelletto et Pedro Chirivella sont scrutées de près. Les deux hommes ont montré de belles choses face à Nyon (6-0). Mais ce ne sont pas les seuls.

Dans des propos relayés par Ouest France, Christian Gourcuff a également mis en valeur ses jeunes. Notamment Randal Kolo-Muani qui semble marquer des points importants dans la rotation offensive, avec un but remarquable. « Randal a commencé la préparation timidement avant de monter en puissance. Il a été l’auteur d’une bonne prestation avec non seulement un but mais aussi des actions de classe. Il manque encore de confiance, de maturité mais on voit déjà toutes ses qualités techniques et sa capacité à prendre de la vitesse », a estimé Gourcuff. De quoi envisager une utilisation plus importante à l’avenir ?

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

Autre joueur qui semble également séduire Christian Gourcuff : Batista Mendy. Le technicien loue notamment une polyvalence qui pourrait s’avérer précieuse. « Il peut jouer à différents postes même si son poste de prédilection est milieu axial. Mais pour des jeunes, c’est intéressant de pouvoir évoluer à d’autres postes, ça donne beaucoup plus de perspectives pour l’avenir. »