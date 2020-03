FC Nantes : Gourcuff a raison de douter, les Canaris dans une spirale angoissante

true

A l’issue du derby SCO Angers – FC Nantes (2-0), c’est un Christian Gourcuff déçu et fataliste qui s’est présenté face aux micros : « En première période, on a globalement la maîtrise mais c’est une illusion. On a la maîtrise du jeu mais on reste dans un ronron qui ne nous permet pas de déséquilibrer l’adversaire (…) Il n’y a aucune créativité. Le porteur du ballon reçoit le ballon arrêté, on ne peut pas créer le décalage. Il y a beaucoup de déchet parce qu’on n’anticipe pas. Après cette défaite, il y a un élément de doute qui s’installe dans l’équipe. Ça gamberge forcément ».

Deux défaites contre Angers en L1, une triste première

Si les victoires sur les pelouses de l’OM et de l’ASSE ont (un peu) enjolivé le bilan des Canaris, la réalité du moment est surtout que ce FCN est plus proche d’une équipe dans le dur se battant pour son maintien qu’un groupe en capacité de briguer les places européennes. Et si les Jaune et Vert sont toujours 12e du classement et disposent d’une marge confortable au classement, ils le doivent surtout à leur bonne première moitié de saison.

Journaliste suiveur des Canaris pour « France Bleu Loire Océan », Grégory Jullian rappelait le chiffre le plus parlant du début d’année 2020 : le FCN est 17e du classement depuis le début de la phase retour. Preuve de l’humiliation subie dans le Maine-et-Loire, il s’agit de la plus lourde défaite de Nantes dans l’élite face au SCO Angers. C’est également la première fois de l’histoire que les Nantais perdent deux fois de suite face au voisin.