Arrivé au FC Nantes en août dernier, Christian Gourcuff a remis de l’ordre dans la Maison Jaune et a pu compter sur plusieurs bonnes surprises dans le vestiaire des Canaris.

Christian Gourcuff a été récompensé de sa bonne première partie de saison au FC Nantes. Lié jusqu’en juin 2020, le technicien breton a prolongé lundi son contrat d’un an, soit jusqu’en 2021. Il aura donc le temps de peaufiner son plan de redressement des Canaris, prometteurs cinquièmes du classement de L1 à la trêve.

Pour ce faire, le coach du FC Nantes a pu compter sur plusieurs tauliers dans son effectif. « Nicolas Pallois m’a beaucoup surpris par rapport à l’idée que j’avais de lui, affirme-t-il dans L’Équipe. Je n’ai pas le souvenir d’un joueur aussi rayonnant, je ne l’attendais pas à ce niveau. Andrei Girotto, que je ne connaissais pas bien, au milieu, s’est affirmé en défense. Lui s’est trouvé son vrai poste. Après les jeunes du club, comme Imran Louza (20 ans) bien sûr, ont aussi contribué à ce bon début de saison. On l’a intégré intelligemment et, au fil du temps, il a pris confiance. Maintenant, c’est presque un cadre. »

« Moses Simon est un joueur d’exception »

En attaque, Gourcuff ressort du lot deux joueurs qui sont sortis du lot à ses yeux. « Kader Bamba, même s’il est plus âgé. Quand on voit son parcours, son évolution est formidable. C’est devenu un joueur de Ligue 1. Il s’est installé peu à peu avec des entrées en jeu et prend de l’importance, a-t-il poursuivi. Il y a aussi un garçon comme Moses (Simon), le joueur certainement le plus déterminant sur l’ensemble des matches. C’est un joueur d’exception qui a su apporter sa capacité à faire des différences, à mettre toujours l’adversaire sur le gril. C’est un atout. »