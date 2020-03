FC Nantes : Gourcuff annonce une bonne nouvelle pour oublier le huis clos

true

Le point effectif, Coco tout proche de revenir

« Concernant les blessés, rien de nouveau. Marcus Coco se rapproche de la reprise, mais il est un peu juste pour samedi. »

Le huis-clos, un contexte difficile

« On cherche à se concentrer sur le football. On sait que l’on va évoluer dans un stade vide. C’est difficile de se concentrer face à toute cette agitation médiatique. De faire du football à huis clos, cela n’a pas de sens dans le milieu du sport professionnel. On est aussi impacté de ce qui se passe ailleurs, notamment en Italie. »

Comment remettre les Canaris sur les rails

« Il faut faire l’analyse de la situation, de nos manques. Il faut chercher des remèdes et mobiliser tout le monde pour passer cette mauvaise passe et réagir. Evidemment, au niveau de la confiance il y a quelque chose de cassée. Il faut avoir de la pertinence dans le discours. J’ai connu des groupes avec des gros problèmes à gérer, mais ce n’est pas le cas durant cette période. »

Propos relayés par le compte Twitter du FC Nantes