FC Nantes : Gourcuff annonce une cascade de bonnes nouvelles… Et rêve de Messi

Présent en conférence de presse, Christian Gourcuff avait de bonnes nouvelles à annoncer avant le match entre le FC Nantes et Metz samedi soir (20h) à la Beaujoire.

Le point santé

« Beaucoup de bonnes nouvelles avec les retours des joueurs qu’on attendait : Dennis Appiah, Charles Traoré et le plus inattendu de la semaine : Nicolas Pallois. Malheureusement, Renaud Emond est indisponible pour samedi. Anthony Limbombe est apte et postule pour le groupe face à Metz. Concernant Moses Simon, il a repris l’entrainement avec le groupe cette semaine ».

Au soutien de Percy Prado

« Quand on fait partie d’un groupe professionnel, il faut être prêt. Tous les joueurs du groupe sont aptes à démarrer une rencontre. Je pense notamment à Percy Prado, que l’on n’attendait pas à ce poste-là ».

Sur les ambitions

« Les ambitions européennes que l’on pouvait avoir sont descendues d’un cran. Il faut repartir de l’avant. D’avoir des ambitions démesurées serait une erreur. Il faut d’abord se concentrer sur la réception du FC Metz ».

Sur la nécessité d’une cellule de recrutement

« Un bonne cellule de recrutement, c’est toujours intéressant. Cela dépend de la sensibilité du coach. J’ai ma propre sensibilité sur les profils des joueurs dont je souhaite. Si on peut avoir Lionel Messi, bien évidemment je suis preneur…Les problèmes d’argent ne m’intéressent pas du tout. Il y a dix ans, les proportions économiques n’étaient pas les mêmes ».

