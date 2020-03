FC Nantes : Gourcuff confesse quelques doutes avant le derby face à Angers

true

Le point santé

« L’interrogation est sur Charles Traoré qui ne s’est pas entraîné de la semaine après un coup douloureux dans les côtes. Pour le reste, aucun souci, Roli Pereira Sa va reprendre avec la National 2. Fabio a repris la course. L’objectif est qu’il reprenne ses moyens avant la fin de saison, non qu’il joue, afin qu’il soit prêt pour la saison prochaine ».

Sur le derby face au SCO

« Au match aller, le SCO Angers nous a fait souffrir. Ça a été le début de nos contre-performances. C’est une équipe qui a progressé dans le jeu cette saison. Il y a deux points importants : prendre des points pour se rassurer, et progresser. On ne peut pas avoir d’ambitions au classement si l’on n’a pas d’ambition dans le jeu ».

Sur la confiance qui s’étiole

« La confiance est fragile, l’ambiance également. Il est plus difficile de s’impliquer dans la défaite, plus facile d’avoir une solidarité dans la victoire. Et c’est vrai pour toutes les équipes. Le niveau physique rentre en compte également ».

Sur ses doutes après le LOSC

« Après le match de dimanche contre Lille, forcément, je me pose plus de questions que je pouvais me poser après la victoire à Marseille ».

Sur les difficultés à la Beaujoire

« Je n’ai pas de syndrome de la Beaujoire. C’est juste embêtant pour nos supporters, mais aussi pour nous parce-qu’on ne prend pas les points ».

Retranscription : compte Twitter du FC Nantes.