FC Nantes : Gourcuff, Coulibaly, Ligue 1… Simon Moses affiche son bonheur chez les Canaris

Simon Moses, l’ailier du FC Nantes, a décidé de rester chez les Canaris au terme d’une saison aboutie qui ne lui laisse que des bons souvenirs.

C’est une des bonnes nouvelles chez les Canaris ces dernières semaines. Simon Moses, sauf offre impossible à refuser durant l’été, va continuer l’aventure au FC Nantes la saison prochaine. L’option d’achat assortie à son prêt a été levée au terme d’une saison remarquable. D’ailleurs, dans une interview au media nigérian The Nation, l’attaquant nantais a fait une jolie confession. « Dieu me sourit depuis mon arrivée en France l’été dernier ».

Une relation particulière avec Coulibaly

Simon Moses ne cache pas sa joie d’avoir trouvé chaussure à son pied au FC Nantes. Un club où il a visiblement trouvé tout ce qui lui manquait quand il était en souffrance du côté de Levante. « J’ai rencontré des gars formidables ici et j’ai choisi le FC Nantes parce que je pense que j’ai beaucoup à apprendre ici parce qu’il y a un entraîneur très compétent. Ma relation avec Kalifa Coulibaly est excellente, nous nous sommes rencontrés lorsque nous avons joué au KAA Gent, c’est la première personne à qui j’ai demandé des informations avant de signer, il m’a dit de bonnes choses et il a tout fait pour que je signe ici », a confié Simon.

Une détermination à briller d’entrée

Une première saison aboutie au point même que les supporters ont fait de lui le meilleur joueur nantais de la saison. Une récompense accueillie avec surprise et beaucoup de joie. « Je ne m’attendais à aucune nomination. Je faisais juste mon travail en tant que joueur professionnel qui a un contrat à respecter et à honorer et cela s’est terminé par un prix. Je dirai que c’est une bonne sensation en raison des efforts que j’ai fait la saison dernière. Je suis arrivé en Ligue 1 avec une détermination à exceller et à la fin de la saison, Dieu me récompense avec ce prix de joueur de la saison lors de ma première saison avec le club. Je me sens donc bien. »

De belles surprises en Ligue 1

Enfin, Simon Moses a donné son sentiment sur la Ligue 1. Même s’il ressent la différence de talent par rapport à la Liga, beaucoup de choses positives viennent accompagner son avis. « La Ligue 1 a sa nature et sa structure particulières en termes de financement et d’organisation, mais je suis impressionné car il y a beaucoup de joueurs noirs. Mes coéquipiers des Super Eagles sont ici, Samuel Kalu et Victor Osimhen. J’ai joué en Liga qui est considérée comme la meilleure ligue du monde et je pense que c’est toujours la meilleure ligue dans laquelle j’aie jamais jouée. »