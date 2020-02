FC Nantes : Gourcuff dispose d’une nouvelle option alléchante en attaque 

true

L’entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff réfléchit à mettre en place une attaque composée de Renaud Emond et Moses Simon ces prochaines semaines.

Le FC Nantes s’est rassuré dans la défaite. Le paradoxe colle bien aux joueurs de Christian Gourcuff tant ils donnent l’impression de souffler le chaud et le froid depuis le début de l’année civile.

Un ticket Emond – Simon en attaque ?

Peu inspirés et franchement dominés par le PSG pendant 70 bonnes minutes, les Canaris se sont ensuite rebiffés et ont même failli égaliser dans le money time. Keylor Navas s’est interposé devant Renaud Emond, après avoir dû s’incliner devant Moses Simon. Les deux Nantais pourraient être amenés à évoluer ensemble sur la durée dans les prochaines semaines. Interrogé sur cette éventualité, Christian Gourcuff y réfléchit avant d’affronter le Dijon FCO ce samedi (20h).

Bamba a marqué des points devant le PSG

« Ça peut être une option, a fait savoir le coach du FC Nantes à Ouest France. Je pense que Simon laisse planer un danger permanent et c’est extrêmement intéressant face à une défense aussi aguerrie. C’est une option qui me plaît bien, comme l’évolution de Kader Bamba. Ce qui lui manquait, c’était la discipline tactique, et il a prouvé qu’il pouvait le faire. Après, il a un talent fou. C’est même étonnant ce qu’il peut faire. Il a réalisé un très gros match. »