FC Nantes : Gourcuff émet 3 bémols avant d’attaquer l’année 2020

Arrivé au FC Nantes en août dernier, Christian Gourcuff a remis de l’ordre dans la Maison Jaune. Il a néanmoins dressé plusieurs axes de progression chez les Canaris.

Christian Gourcuff a été récompensé de sa bonne première partie de saison au FC Nantes. Lié jusqu’en juin 2020, le technicien breton a prolongé son contrat d’un an, soit jusqu’en 2021. Il aura donc le temps de peaufiner son plan de redressement des Canaris, prometteurs cinquièmes du classement de L1 à la trêve.

Les départs estivaux ont fragilisé l’effectif

Pour ce faire, le coach du FC Nantes a su rééquilibrer les forces en présence dans son effectif en étant miné dès le départ par les départs et les blessures. « Quand je suis arrivé, j’étais dans l’optique de prendre les choses en l’état, de faire le maximum avec ce que j’avais, assure-t-il dans L’Équipe. Il n’y avait pas de réel manque, mais le départ de Valentin Rongier a changé la donne. On a aussi perdu Marcus Coco, Fabio, et Lucas Lima au dernier moment. Avec ces quatre joueurs, l’équipe aurait eu une autre tenue et plus de maturité. »

Si ces manques ont pu être comblés peu ou proue, le coach du FC Nantes regrette que ses joueurs manquent de réalisme dans la zone de vérité. « En début de saison, on avait des difficultés à se créer des occasions. Ça a duré un certain temps avant d’évoluer, parce qu’aujourd’hui, on en a beaucoup, même si on a toujours du mal à concrétiser. C’est notre problème majeur, notre coefficient de réussite est très négatif, souffle-t-il. Notre progression passe par là. Je suis sûr que si on avait mené plus de matches 2-0, voire plus, ça aurait été mieux. On l’a vu en Coupe de la Ligue (8-0 face au Paris FC, L 2, le 30 octobre). On a besoin de ça pour prendre une autre dimension dans le jeu. »

Les Canaris manquent de maîtrise

Enfin, Gourcuff ne peut s’empêcher de constater que les Canaris manquent de maîtrise dans la tenue du ballon. « Pendant cinq ou dix minutes, on peut être en difficulté, avoir des errances défensives ponctuelles, comme celles contre Saint-Étienne (2-3, le 10 novembre), qui ne sont pas normales, conclut-il. On manque de maturité de façon générale. On ne va pas tout ramener au mental, mais à un moment donné, on doit avoir davantage d’assise et de maîtrise globale, faire preuve de plus de sang-froid et de contrôle. C’est un élément qu’il faut améliorer. »