FC Nantes : Gourcuff est optimiste pour la fin de saison

L’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, pense que la saison 2019/20 ira à son terme après la crise sanitaire liée à pandémie de Covid-19.

Dans cette crise sanitaire, le monde du football se divise en deux. Les optimistes, qui pensent que la saison 2019/20 pourra reprendre et ira à son terme, quitte à déborder sur la suivante, et les pessimistes, qui ne voient que chaos et possible banqueroutes. L’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, se range dans la première catégorie, comme il l’a expliqué au Canal Football Club, même si cela ne sera pas sans conséquence…

« Il y a beaucoup d’incertitudes par rapport à cette saison. Je pense qu’elle ira à son terme, d’une façon ou d’une autre. L’important, c’est de savoir quand on pourra reprendre et quand elle se terminera. Il y aura une saison 2020/21 derrière qui sera aussi fortement impactée car il n’est pas imaginable de repartir au mois d’août. »

« Dans les préparations, on estime que la phase de reprise doit être égale à la phase d’arrêt. Il y a l’aspect physique, sachant que tous les joueurs ne sont pas logés à la même enseigne, et le rythme de la compétition. On va reprendre dans des conditions qui ne seront pas optimales mais comme toutes les équipes seront dans le même cas… Il faudra faire cela de façon intelligente. »