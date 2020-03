FC Nantes : Gourcuff et son staff gèrent les Canaris à distance

true

Le préparateur physique du FC Nantes Cyril Moine redoute une décompression des Canaris en cette période où le foot fait relâche pour cause de coronavirus. Il l’a expliqué dans « Ouest-France ». « Il n’y a rien de plus compliqué à gérer psychologiquement que lorsque tu n’as pas de deadline, soutient-il. C’est celui qui saura faire preuve de plus de sérieux, d’application dans son hygiène de vie et de maintien de ses entraînements qui arrivera en meilleure condition le jour où ça repartira. Si tu te laisses aller, que tu t’entraînes un jour sur deux, et que tu prends des kilos, ça va être compliqué pour remettre la machine en route… »

Soyez prudents. À bientôt. 💛 — FC Nantes (@FCNantes) March 13, 2020



Et pour ce faire, le FCN s’appuie sur les nouvelles technologies, notamment. « Aujourd’hui, on a tout de même des outils de communication faciles et performants, explique Cyril Moine. J’ai connu une époque où l’on n’avait pas WhatsApp, tous ces outils d’internet. Chaque jour, grâce à la vidéo, tu peux faire le point, dicter, analyser, via les GPS et les fréquences cardiaques, les séances. Ces outils nous facilitent la vie. Ce n’est pas comme si nos sportifs partaient dans la nature. On peut même imaginer tous se retrouver en train de faire un même exercice à travers la vidéo. »