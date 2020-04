FC Nantes : Gourcuff explique sa position radicale sur les salaires

true

Christian Gourcuff, l’entraîneur du FC Nantes, aimerait que la période actuelle permettre de revenir à plus de raison dans l’économie du football.

Ce n’est pas une découverte, l’entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff est plus intéressé par le jeu que par l’économie du football. Il n’y a donc rien de surprenant à l’avoir vu estimer récemment que les salaires des joueurs de football pouvaient bien se réduire de moitié.

Une position assez radicale que le coach des Canaris a justifié dans une interview accordée au « Monde ». « Si on réduit les salaires de moitié dans le foot, personne ne sera sur la paille. Un joueur moyen de Ligue 1 peut gagner 80 000 euros par mois [94 000 euros brut, selon une récente estimation de L’Equipe]. On a de quoi voir venir. Depuis, un accord entre les clubs et les représentants des joueurs a été trouvé pour acter d’un report de salaire selon les différentes tranches de revenus. C’est bien, mais c’était la moindre des choses je trouve », a confié le coach nantais.

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

Christian Gourcuff, par la suite, est revenu sur son époque de joueur où la donne était franchement différente. « J’ai pensé poursuivre à un moment des études d’ingénieur. A l’époque, je m’y serais bien mieux retrouvé au niveau salaire que dans le foot. Pendant longtemps, à Lorient, c’était mon emploi de prof de maths qui me permettait de vivre. Aujourd’hui, on voit déjà une surenchère sur des joueurs de 16 ans auxquels il faut donner des salaires incroyables si vous voulez qu’il signe pro chez vous à l’issue de leur formation », regrette le coach nantais.