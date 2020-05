FC Nantes : Gourcuff fait déjà de la place à Chirivella dans son onze

true

L’entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff a déjà bien ciblé le profil de sa probable future recrue Pedro Chirivella (Liverpool, 22 ans).

Le nom de Pedro Chirivella (Liverpool, 22 ans) circule avec insistance au FC Nantes. En fin de contrat chez les Reds, le milieu espagnol serait tout proche d’un accord pour rejoindre la Cité des Ducs. Une information confirmée par le quotidien ibérique Superdeporte.

D’après ce média, qui suit Pedro Chirivella depuis ses débuts, l’enfant de Paterna (banlieue de Valence) aurait bel et bien opté de manière ferme et définitive pour les Canaris plutôt que de répondre aux sollicitations de Levante et de Grenade. Superdeporte parle même de négociations qui devraient avoir une fin heureuse dans les prochains jours.

Chirivella attendu à la baguette du jeu nantais

Nos confrères semblent même persuadés que le milieu espagnol aura une place de choix dans la rotation de Christian Gourcuff ! « Son rôle au FC Nantes va être complètement différent, expliquent-ils. Il va devoir vivre avec un autre type de responsabilité, de pression et d’attentes mais aussi d’objectifs. Chirivella est déjà vu pour prendre le rôle de meneur de jeu pour compléter Abdoulaye Touré et apporter une meilleure dimension dans la construction, où il existe une faiblesse évidente. Pedro peut ainsi être une valeur ajoutée à des joueurs réellement intéressants comme Ludovic Blas ou Imran Louza. L’équation semble stimulante. »