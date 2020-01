FC Nantes : Gourcuff joue carte sur tables avec Bridge Ndilu

true

Avec l’arrivée du Belge Renaud Emond, Bridge Ndilu devrait avoir un concurrent de plus au FC Nantes. Mais Christian Gourcuff ne l’oublie pas pour autant.

C’est quasi fait selon L’Equipe : Renaud Emond va signer en faveur du FC Nantes. En stage à Marbella avec le Standard de Liège, l’attaquant belge est arrivé hier en fin de journée, via Madrid, pour finaliser un contrat de deux ou trois ans et demi.

Mais dimanche à Saint-Etienne, avec la probable indisponibilité de Kalifa Coulibaly (élongation à une cuisse), c’est le jeune Bridge Ndilu qui devrait débuter en pointe. Etdans Ouest-France, Christian Gourcuff lui a envoyé un petit message, louant ses qualités.

« Il aura sa chance »

« Bridge est très adroit devant le but, il est athlétique, il pèse. Après, dans le jeu collectif, il a encore beaucoup de choses à apprendre, notamment dans les déplacements. Ce n’est pas le même profil qu’Elie Youan, qui est certainement plus à l’aise dans les courses. Bridge, en termes d’adresse devant le but, est assez performant. Elie Youan a eu sa chance, Bridge a la sienne. Après, il ne faut pas s’arrêter à ça, c’est à lui de forcer les portes. »