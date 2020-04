FC Nantes : Gourcuff ne lâche pas son scénario idéal et règle un problème du Mercato

true

Christian Gourcuff, l’entraîneur du FC Nantes, n’a pas caché ses craintes quant à la reprise du championnat au mois de juin.

Nous en parlions plus tôt dans la journée, Christian Gourcuff n’a pas caché son scepticisme face au scénario qui se profile dans une interview au Télégramme. Pour le coach du FC Nantes, voir la saison s’achever durant l’été de manière précipitée n’est pas une solution.

Il faut dire que Gourcuff défend depuis quelques temps un scénario qui semble simple. A savoir « profiter » de cette crise pour recaler l’organisation des saisons de football par année civile. « L’option qui me semblait la plus avantageuse, d’un point de vue sportif, était de suspendre la saison en cours puis de reprendre à l’automne. Ça aurait donné la possibilité de commencer un nouveau championnat en février en se calquant sur l’année civile. C’est une chose à laquelle je pensais depuis longtemps. La crise sanitaire permettait de le faire. »

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

Pour Gourcuff, cette solution est une solution de bon sens. Et celle-ci permettrait en prime de résoudre un problème qu’il dénonce régulièrement au sujet du Mercato. « Beaucoup de choses s’emboîtaient. La meilleure période pour jouer et voir du foot, c’est l’été. En le faisant au niveau européen, ça permettrait d’uniformiser le timing avec les pays scandinaves, la Russie les pays Sud-Américains et Nord-Américains. Ça permettrait aussi de revenir à un seul mercato et de ne pas avoir cette deuxième fenêtre qui déstabilise les championnats sur le plan éthique et sportif ». A priori, son envie ne sera pas entendue…