FC Nantes : Gourcuff, raison principale de l’explosion de Louza

Si Imran Louza s’est révélé aux yeux de la Ligue 1 en 2019/20, c’est parce qu’il a trouvé en Christian Gourcuff un entraîneur qui pense comme lui.

Ce mardi, France Football consacre un portrait à Imran Louza, révélation de la saison écoulée au FC Nantes. C’est peu dire que le milieu de terrain n’était pas attendu à pareille fête, même par ses formateurs. « On connaissait les qualités d’Imran, mais qu’il les exprime aussi rapidement et dans la durée, on s’y attendait moins », explique aussi le directeur du centre de formation du FCN, Samuel Fenillat.

« En fait, reprend Fenillat, cette éclosion, c’est la rencontre entre un joueur et un entraîneur. » L’entraîneur en question, Christian Gourcuff, confirme ce sentiment : « Il a une sensibilité très proche de la mienne ». On y apprend par exemple que, dingue de foot, Louza regarde énormément de matches, suivant avec attention les meilleurs joueurs évoluant à son poste.