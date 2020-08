FC Nantes : Gourcuff refuse de s’apitoyer malgré les galères

true

S’il aurait bien des raisons de se plaindre, Christian Gourcuff reste très digne face à la situation sanitaire qui décime son FC Nantes.

A l’issue de la victoire du FC Nantes sur Le Havre (3-1), Christian Gourcuff s’est exprimé sur ses contrariétés du moment, à une semaine de la reprise de la Ligue 1 à Bordeaux. Le technicien breton refuse de s’apitoyer sur son sort alors qu’il dispose de deux joueurs blessés (Wagué, Limbombé) et de sept éléments sur le flanc à cause du Covid.

Le problème est notamment vrai dans l’entrejeu où deux éléments importants – Abdoulaye Touré et Mehdi Abeid – sont assurés de manquer au moins deux matches car en quarantaine. « Il faut faire avec les éléments à disposition. Ils travaillent tous sur plusieurs options et quand celles-ci sont claires, ça facilite l’intégration », a défendu Gourcuff qui a fait de l’adaptation un crédo :

« On est toujours onze sur un terrain. Ce qu’on a présenté, c’est plutôt correct, même si non ne va pas se gargariser car on a battu une équipe d’un niveau supérieur à celle de la semaine dernière. On n’a pas à rougir sur le contenu du jeu, mais on ne va pas parler des absents. Sur un dernier match, on ne peut pas faire tellement de tests. Je prépare une équipe pour la reprise ».