FC Nantes : Gourcuff se décrit lui-même comme un anti-Mourinho

Dans une longue réflexion à Ouest-France sur sa vision du football et du collectif, Christian Gourcuff a détaillé des principes à l’opposé de ceux d’un José Mourinho.

Confiné dans le Morbihan depuis trois semaines, Christian Gourcuff (65 ans) attend tranquillement la fin de la crise sanitaire du Covid-19. S’il redoute que ses joueurs se relâchent mentalement durant cette période particulière, le coach du FC Nantes trouve aussi le temps de philosopher sur le football et de faire part de certaines réflexions à « Ouest-France ».

Plus proche de Xavi-Iniesta que de Mourinho

L’ancien professeur a notamment appuyé sur l’importance de la dimension collective dans le football et de l’importance d’avancer avec des principes en commun. Ce qu’il souhaite inculquer à ses joueurs au FCN : « L’enjeu, c’est de créer cet esprit de groupe, mais dans le plaisir plutôt que dans une discipline stricte est militaire », a-t-il notamment expliqué, se déclarant assez éloigné du style saignant d’un José Mourinho : « La performance, pour moi, c’est quand on arrive à prendre une autre dimension dans le plaisir. Mourinho est l’exemple type du coach qui a poussé mis ses groupes sous tension, et avec succès, mais sur des durées très courtes. Moi, je ne conçois pas la vie comme ça. Je suis plus Xavi-Iniesta ».

Et Christian Gourcuff étaye ses dires sur la mentalité Xavi – Iniesta : « C’est la spontanéité relationnelle qui amène la spontanéité technique. L’exemple que je prends souvent, c’est Xavi-Iniesta. Il y avait une relation technique, mais ils partageaient aussi les mêmes valeurs et ça transpirait sur le terrain. Le must, c’est d’arriver à ça, avec des personnalités différentes ».