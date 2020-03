FC Nantes : Gourcuff se penche sur le recrutement avec un doute sur le Mercato

true

L’entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff profite de son temps de confinement chez lui à Lorient pour se pencher plus que sérieusement sur le recrutement au mercato.

Cyril Moine ne perd pas de temps. Malgré la période de confinement pour lutter plus efficacement contre la propagation du coronavirus, le préparateur physique du FC Nantes suit les Canaris au quotidien. À coups de programme spécialisé et de montres connectées pour livrer les données de chaque joueur, celui qui s’occupe aussi de l’équipe de France n’a pas le temps de s’ennuyer.

Christian Gourcuff est plus zen. Confiné chez lui à Lorient où il respire le grand air frais, l’entraîneur du FC Nantes en profite pour faire des choses qu’il n’avait plus vraiment l’habitude de faire. « La reprise n’est pas une obsession, on verra bien, les préoccupations sont avant tout sanitaires. Je prends le temps, c’est ce qui manque le plus dans ce métier. On court toujours après pendant la semaine, et on peut maintenant se poser pour réfléchir », explique-t-il dans L’Équipe.

💬 »Ne pas avoir de date de retour ? La plus grosse problématique ! » Cyril Moine, préparateur physique du @FCNantes et de @equipedefrance, s’est confié à @TheoDouet sur les conséquences du confinement sur les joueurs de foot professionnels et les difficultés à affronter pic.twitter.com/cYNTqPzmPq — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 24, 2020

Le coach des Canaris confirme qu’il se penche aussi sur le recrutement en étudiant plus les profils qu’en temps normal. « Je reviens sur les séances, je les classe, je compare les données GPS, on peut aller plus loin dans les analyses. Ça permet de prendre du recul, poursuit-il. Je viens de voir que je faisais cette séance il y a quatre ans, je peux la reprendre en l’adaptant. Je regarde aussi des joueurs avec la cellule de recrutement, mais le mercato va probablement être aussi bouleversé. »