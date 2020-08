FC Nantes : Gourcuff seulement rassuré à moitié par ses attaquants face au Havre (3-1)

true

Alors que Christian Gourcuff attendait des réponses de ses attaquants face au Havre, pas sûr que le coach du FC Nantes soit totalement rassuré.

Christian Gourcuff avait prévenu en prévision de ce match amical entre le FC Nantes et Le Havre. Il attendait de son secteur offensif autre chose pour déstabiliser l’adversaire. « Il faut que l’équipe soit capable d’apporter plus de vitesse et davantage de dynamisme pour changer de rythme », estimait le coach des Canaris.

Du côté des bonnes nouvelles, il y a eu du mieux et Gourcuff a donc été partiellement entendu. Moses Simon a montré un peu plus de jambes sur son côté gauche et son activité a été récompensée par un but sur une belle reprise du pied gauche. De l’autre côté, Kader Bamba a affiché une qualité technique qui a régulièrement déstabilisé la défense havraise.

Renaud Emond sort sur blessure

Néanmoins, quelques nouvelles moins positives subsistent. La plus importante est la blessure de Renaud Emond. Visiblement touché à la cuisse, l’attaquant belge a dû céder sa place au bout d’une vingtaine de minutes de jeu. Par ailleurs, si Kalifa Coulbaly a montré sur un corner victorieux ses capacités dans le jeu aérien, le Malien aura en revanche montré bien plus de limites dans le jeu, avec de grosses difficultés à l’approche du but adverse. Bridge Ndilu, buteur en fin de match, a finalement affiché plus de promesses dans le jeu que le Malien. De quoi envisager une vraie place dans la rotation ?