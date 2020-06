FC Nantes : Gourcuff valide les gros changements de l’organigramme

true

En conférence de presse, Christian Gourcuff a validé à 100% le nouvel organigramme du FC Nantes avec la promotion de Philippe Mao et l’arrivée de Michel Audrain.

Durant l’intersaison, le FC Nantes a travaillé sur son organigramme. A l’arrivée annoncée de Michel Audrain pour épauler la cellule de recrutement, les Canaris ont ajouté une promotion pour son responsable Philippe Mao, devenu comme coordinateur sportif du club comme annoncé mardi par Franck Kita.

Une décision à 100% validé par Christian Gourcuff comme il l’a fait savoir en conférence de presse. « Avec Philippe, ça se passe très bien sur plan humain et professionnel. Pour moi, il garde le même rôle, celui qu’il avait déjà. Ce qui est un peu nouveau, mais ne me concerne pas vraiment, c’est la coordination avec le centre de formation et les féminines, mais c’est intéressant d’avoir quelqu’un qui fasse le lien. Il continuera d’animer la cellule recrutement », a expliqué le Breton.

Christian Gourcuff en a également profité pour vanter les mérites de « sa » recrue Michel Audrain : « J’ai la même sensibilité. Il est sérieux, compétent, intègre. Je me réjouis de l’avoir à mes côtés, même si c’est dans un rôle différent qu’il a pu avoir dans le passé. C’est quelqu’un sur qui je peux m’appuyer et qui est très intéressant pour le FC Nantes ».