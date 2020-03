FC Nantes : Harit se met à la faute à Schalke en plein confinement

true

Après avoir demandé de passer en confinement, l’ancien milieu offensif du FC Nantes Amine Harit (Schalke 04, 22 ans) a dépassé les limites.

Le 19 mars, la cause était définitivement entendue : Amine Harit avait bel et bien grandi. « Nous sommes pour quelques semaines dans une situation difficile. J’espère que tout le monde prend le sujet au sérieux et respecte les recommandations du gouvernement », avait indiqué l’ancien crack du FC Nantes dans un message diffusé par son club de Schalke 04.

Les bonnes résolutions de ce même Harit se sont rapidement estompées. Comme le révèle Sport Bild, le milieu offensif (22 ans) s’est rendu dans un bar à chicha à Essen dans la nuit de jeudi à vendredi et a été attrapé par la police ! Schalke 04 a confirmé le problème.

« Il est vrai qu’Amine était là avec un ami. C’est une erreur qu’il a maintenant également reconnue, a reconnu son directeur sportif Jochen Schneider. Je lui ai encore une fois rappelé la gravité de la situation actuelle. Dans cette situation de crise grave, les choses qui étaient normales hier ne peuvent plus être tolérées aujourd’hui. Amine est très désolé et cela ne se reproduira plus. » Avec ce nouvel écart de conduite, l’ancien milieu offensif du FC Nantes ne risque pas de marquer des points avec Vahid Halilhodzic en sélection marocaine.