FC Nantes : inquiet et en colère, Gourcuff se penche sur la fin du Mercato

Le spectacle en tribunes et plus rien. Ou si peu. Le derby de l’Atlantique entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux hier a surtout été marqué par l’hommage rendu à Emiliano Sala à la Beaujoire. Pour le reste, seule une reprise de volée de Jimmy Briand en fin de match a permis de rêver (0-1). Devant la faiblesse du contenu de ses joueurs, Christian Gourcuff n’a pas caché son inquiétude.

Le rouge de Girotto a mis Gourcuff en colère

« Un championnat c’est long. Au-delà du résultat, c’est les limites qu’on a affichées qui laissent perplexe, qui ne rassurent pas, a-t-il expliqué en conférence de presse. Chaque match a sa vérité, on verra aussi quel effectif sera à disposition pour les matches à venir, en espérant retrouver rapidement des joueurs à leur niveau aussi sur le plan physique. La suspension d’Andrei (Girotto) est pour nous très dommageable. Mettre un carton rouge sur une action comme ça, c’est complètement aberrant. Ça change la donne. »

« Vous allez acheter en quatre jours ? Il faut être sérieux »

Au-delà du résultat sec de cette rencontre, le coach du FC Nantes a tenté de se projeter sur la dernière ligne droite du mercato, qui fermera ses portes le 31 janvier à minuit. Gourcuff s’est déjà fait une raison. « Vous allez acheter en quatre jours ? Il faut être sérieux, a-t-il répondu à L’Équipe concernant une éventuelle recrue en défense. On cherche en interne. Il y a des jeunes alors on va faire avec ce qu’on a. Et faire le dos rond. »