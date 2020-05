FC Nantes : Kita a enterré la hache de guerre avec Maracineanu et fait une proposition

true

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, aimerait que lui et ses collègues de Ligue 1 soient davantages écoutés par le gouvernement.

Après s’être violemment opposé à l’arrêt des compétitions voulu par le gouvernement, Waldemar Kita a décidé de jouer l’apaisement. Sur Europe 1, le président du FC Nantes a révélé avoir eu un échange très constructif avec la ministre des Sports, Roxana Marcineanu, et lui avoir soumis une idée qui pourrait permettre au football français de sortir de l’ornière.

« J’aimerais bien qu’un groupe de travail, collabore directement avec le ministère des sports car nous avons l’expérience, il n’y a pas mieux que les gens sur le terrain, dans le cœur du réacteur, au quotidien, c’est très important. Cet échange était vraiment très positif. On n’était pas d’accord sur certaines choses mais je comprends. Il est important que les présidents de club puissent échanger avec les pouvoirs publics dans ces situations difficiles. »

« Dans le foot, le sport de haut niveau, on est (considérés comme) des gens prétentieux, pédants, il y a l’argent, etc. Et c’est dommage d’avoir cette image-là. Il ne faut pas oublier que les présidents des club sont énormément investis, ils gèrent des sociétés depuis vingt ou trente ans, je me suis permis de le dire. Laissons les choses aux professionnels. »