FC Nantes : Kita accusé de manœuvrer pour la Ligue Europa !

Si publiquement Waldemar Kita affiche son envie de reprendre la saison 2019-20, le président du FC Nantes planche sur une autre option depuis les coulisses.

Comptant parmi les dirigeants de club à afficher le plus d’envie de reprendre la saison, Waldemar Kita tient-il un double discours en fonction de ses interlocuteurs ? Oui selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, souvent bien renseigné et sur de nombreux sujets. Selon lui, le président du FC Nantes ne souhaite pas réellement que l’exercice 2019-20, arrêté pour cause de crise sanitaire du coronavirus, aille à son terme.

« En interne, depuis maintenant 15 jours, il pousse pour geler le classement à la 19e journée », affirme l’intéressé. Une option considérée de plus en plus sérieusement par les instances pour respecter l’équité sportive (1 match joué contre chaque adversaire en Ligue 1). Bien évidemment, cette version du classement, figée à décembre 2019, fait bien les affaires des Canaris.

A l’époque, le FC Nantes était alors quatrième du classement et se retrouverait donc qualifié directement pour la phase de groupe de la Ligue Europa. Un accessit pour l’Europe qui pourrait permettre au FCN de compenser le manque à gagner d’une fin de saison tronquée au niveau des droits TV…