FC Nantes : Kita ne dit pas non à un coup de pouce financier

true

Président du FC Nantes, Waldemar Kita a rassuré sur les effets de la crise sanitaire sur les finances. Cele ne l’empêche pas d’étudier des options pour le soutenir.

Waldemar Kita n’est pas du genre à quitter le navire. Installé aux commandes du FC Nantes depuis 2007, l’homme d’affaires de 66 ans fait face devant la crise sanitaire qui frappe le monde entier.

Ouvert à l’arrivée de nouveaux investisseurs il y a encore un an, le président des Canaris semble plus que jamais lié à la Maison Jaune. Kita a ainsi encore assuré qu’il ferait front au niveau économique même s’il ne dirait pas non à l’éventualité d’un prêt contracté par la Ligue.

« Nous ne savons pas encore si nous allons recourir à un prêt »

« On est préparés à trouver des solutions mais c’est dramatique. Il y a un manque à gagner, sans parler des droits télé, souffle-t-il dans L’Équipe. Un prêt de la Ligue ? Ça, on verra, tout le monde doit se débrouiller de son côté. Il y a les sponsors, les abonnés, tout un ensemble de choses. La chance qu’on a au FC Nantes, au niveau des sponsors, c’est que tout le monde nous soutient, mais ce n’est pas évident. On va s’organiser, nous ne savons pas encore si nous allons recourir à un prêt. De toute façon je serai là, je ne lâcherai pas, ce n’est pas le moment que le capitaine quitte le bateau. »