FC Nantes : Kita plutôt optimiste pour la suite des opérations

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, a confiance dans le système hospitalier français pour surmonter la crise sanitaire.

Alors que les présidents de clubs professionnels se cassent la tête à trouver un moyen pour boucler la saison 2019/20 après la fin de la crise sanitaire, sans pour autant chambouler la suivante, Waldemar Kita, lui, se veut rassurant. Au micro de RMC Sport, le président du FC Nantes a estimé que la fin du confinement allait vite arriver.

“Nous avons une organisation très forte en France au niveau des médecins et des hôpitaux par rapport à certains pays. Je pense qu’on va pouvoir maîtriser plus rapidement. Ça ira peut-être plus vite que quatre-cinq mois. Il ne faut pas oublier que certaines choses s’arrangent en Chine, ça va nous aider.”

Lui aussi, il nous manque. 🏟 On se voit vite, 𝑆𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑒𝑎𝑢𝑗𝑜𝑖𝑟𝑒. pic.twitter.com/nL3JIZcij8 — FC Nantes (@FCNantes) March 21, 2020

Quatre ou cinq mois pour que tout revienne dans l’ordre, pour que l’activité footballistique reprenne, cela veut tout de même dire qu’il faut faire une croix sur l’exercice en cours…