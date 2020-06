FC Nantes : Kita prépare un coup de balai en interne, l’option d’une vente du club resurgit !

true

Waldemar Kita aurait dans l’idée de restructurer en profondeur le FC Nantes. Le fantasme d’une vente du club est d’ores et déjà écartée.

Le cerveau de Waldemar Kita a l’habitude de fumer tant il fourmille d’idées. Depuis sa prise en main du FC Nantes, il y a déjà plus de dix ans, l’homme d’affaires franco-polonais a confirmé qu’il était hyper-actif dès lors qu’un projet le faisait saliver. Ce ne sera pas le cas d’une éventuelle vente du club.

Ces dernières heures, une rumeur est pourtant sortie concernant le retour d’une possible cession du FC Nantes. La raison est simple : Kita envisage une restructuration en profondeur de certains services de la Maison Jaune. David Philippeau confirme l’information et en dit plus sur cette profonde refonte attendue au FC Nantes.

« Vente pas à l’ordre du jour en tout cas »

« Doc du centre, diététicienne, intendant… écartés du FC Nantes. On nous explique en interne que le club se restructure et rationalise ses services », glisse-t-il sur Twitter. Le journaliste de 20 Minutes précise qu’il n’y aurait pas d’effet Boudjellal, qui déposera une offre de rachat de l’OM en ce début de semaine. « Un conseil : évitez de vous perdre en conjectures et de tirer des conclusions. Vente pas à l’ordre du jour en tout cas », conclut notre confrère. Les supporters du FC Nantes peuvent donc être rassurés. Ou pas.